Подсчитан объем задолженности россиян по кредитам

Размер долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа больше 30 дней составил 2,3 триллиона рублей, сообщил замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.

На одного должника в среднем приходится около трех кредитов — на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 миллиона кредитных договоров с просрочками, уточнил специалист на конференции Dolg Talk 2025, пишут «Ведомости».

У некоторых должников имеется свыше десяти кредитов перед банками и микрофинасовыми организациями. Среди них есть «законные мошенники», которые берут кредиты без намерения их выплачивать, добавил Шикин.

Большая часть (46,88%) проблемных долгов приходится на микрозаймы. Еще 29,46% — на потребительские кредиты. Еще 22,32% составляют долги по кредитным картам. При этом долги по автокредитам и ипотеке составляют лишь 0,89% от общего объема задолженности россиян.