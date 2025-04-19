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Подсчитан объем задолженности россиян по кредитам

Источник:
Sibnet.ru
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Размер долгов россиян по кредитам и микрозаймам с просрочкой платежа больше 30 дней составил 2,3 триллиона рублей, сообщил замдиректора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.

На одного должника в среднем приходится около трех кредитов — на семь миллионов заемщиков приходится почти 22 миллиона кредитных договоров с просрочками, уточнил специалист на конференции Dolg Talk 2025, пишут «Ведомости».

У некоторых должников имеется свыше десяти кредитов перед банками и микрофинасовыми организациями. Среди них есть «законные мошенники», которые берут кредиты без намерения их выплачивать, добавил Шикин.

Большая часть (46,88%) проблемных долгов приходится на микрозаймы. Еще 29,46% — на потребительские кредиты. Еще 22,32% составляют долги по кредитным картам. При этом долги по автокредитам и ипотеке составляют лишь 0,89% от общего объема задолженности россиян.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

pepelmetal

А что случились? Недавно же славаокраине кричал😂

ben2005

Сам к Зеленскому на поклон ездил, а теперь мипа захотел.

Evgen_26

"Актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми в Румынии"точно посол мира, надо приглашать

urbasik

Через годик другой по удо выйдет,Пошьёт костюм с отливом...и в Ялту!