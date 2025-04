Карта Победы: отмечаем 80-летие онлайн

Интерактивный проект «Карта Победы» станет главной площадкой празднования 80-летия Победы на портале Sibnet.ru. За семь лет работы он превратился в виртуальный мемориал, соединивший полезные знания и развлекательный контент о Великой Отечественной войне.

Проект «Карта Победы» создан совместно с «Ростелеком» в 2018 году. Поначалу это был каталог героев войны. Затем пополнился интерактивной картой, на которой посетители рассказывали о фронтовиках из своей семьи. Впоследствии добавились справочные разделы и познавательные игры.

«Люди живы, пока о них помнят» — это главная идея и цель проекта. Ей посвящены все его разделы.

Истории героев войны

«Карта Победы» продолжает принимать истории о фронтовиках и тружениках тыла. Их рассказывают дети, внуки, правнуки героев войны. Проект собрал рассказы из самых разных уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Чтобы рассказать о судьбе фронтовика, на главной странице «Карты Победы» нужно нажать на кнопку «Добавить историю». Затем следует поставить метку на карте, потом заполнить поля с именем героя и местом его рождения. И написать заголовок и сам рассказ. Текст можно дополнить фотографиями.

Поиск пропавших

С фронтов Великой Отечественной не вернулись миллионы солдат и офицеров. И у многих семей либо нет, либо очень мало информации о павших героях. По официальной информации, более 3,5 миллиона солдат и офицеров Красной Армии пропали без вести...

Ежегодно поисковые команды находят тела погибших воинов, устанавливают их имена. Министерство обороны России постоянно оцифровывает и публикует массу документов частей и соединений Красной Армии, по которым можно проследить боевой путь павшего героя, вплоть о момента его последнего боя.

«Карта победы» содержит исчерпывающий каталог специализированных порталов, фондов, баз данных, которые помогут найти информацию о фронтовике.

Вспоминая те дни

Проект рассказывает об отдельных событиях и явлениях Великой Отечественной войны. «Карта победы» представляет календарную хронику последних дней войны, когда Красная Армия с тяжелыми боями приближалась к Победе и брала Берлин.

Раздел «Связисты» рассказывает о том, как была организована связь в годы войны. Здесь представлены материалы о военных шифрах и голубиной почте на фронте. Рассказывается о собаках-связистах, демонстрировавших настоящий героизм.

Есть справочный раздел об орденах и медалях времен Великой Отечественной войны. На отдельной странице можно познакомиться с каталогом военных фильмов с описанием каждой картины и ссылкой на онлайн-кинотеатр для просмотра ленты.

В честь 80-летия Победы проект представит новые игры. Они будут посвящены военной истории и боевой технике времен Великой Отечественной войны. Участники смогут не только проверить свои знания, победителей ждут призы.

Игровой раздел

«Карта Победы» рассказывает о войне не только в серьезной познавательной, но и развлекательной форме. За годы существования проект провел серию игр. Одна из них — викторина «Военный геймер» — была посвящена технике Второй мировой войны и игровым бестселлерам World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.

В честь Дня Победы в рамках проекта проводились игры «Знаток истории», «Морской бой», «Военный словарь» и другие. Их участники могли проверить свои знания о Великой Отечественной войне. Лучшие знатоки получали призы.

В честь 80-летия Победы 21 апреля стартует игра «Стань генералом». Она развернется на карте. Задача игрока — захватить как можно больше территорий и набрать максимальное количество балов. Чтобы завоевать территорию, нужно выполнить интеллектуальное задание по темам «Военная история», «Военная техника» и «Технологии».

По мере завоевания территорий у игрока повышается воинское звание. Те кто достигнет званий высшего офицерского состава, получат призы. В призовой фонд входят умная колонка, камеры наблюдения, кофемашина, саундбар, термосы, зонты и множество других полезных предметов.