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Темнокожий актер сыграет Северуса Снейпа в сериале про Гарри Поттера

Источник:
Sibnet.ru
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Британский актер Паапа Эссьеду
Фото: Martin Kraft / CC BY-SA 4.0

Британский темнокожий актер Паапа Эссьеду официально утвержден на роль Северуса Снейпа в сериале Warner Bros и HBO «Гарри Поттер», сообщили шоураннеры.

«Мы рады объявить о кастинге Джона Литгоу, Джанет Мактир, Паапы Эссьеду, Ника Фроста, Люка Таллона и Пола Уайтхауса на роли Дамблдора, Макгонагалл, Снейпа, Хагрида, Квиррелла и Филча», — цитирует Variety исполнительного продюсера Франческу Гардинер.

Эссьеду известен по проектам «Я могу уничтожить тебя», «Черное зеркало» и «Банды Лондона». Слухи о том, что он сыграет Снейпа, появились в конце прошлого года. Тогда многие поклонники «Гарри Поттера» возмутились выбором, утверждая, что в книгах персонаж описан совершенно по-другому, а актер не похож на «каноничного» Снейпа Алана Рикмана.

Сериал будет основан на всех семи книгах Джоан Роулинг, каждая из которых получит отдельный сезон. Съемочная команда продолжает поиск актеров на главные роли — Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер.

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Топ комментариев

mosquito__2010

интересно а командующий бундесвером вообще в курсе что такое ядерное оружие и для какой цели оно было...

mosquito__2010

что именно может "раньше полыхнуть" ? напиши конкретнее

pepelmetal

Странный бройлер, наверно думает что с ним будут воевать конвенциональным оружием

mosquito__2010

даже на элементарных вопросах сливаетесь. симптоматично.