День космонавтики: что празднуют 12 апреля

День космонавтики в России отметят 12 апреля. В этот день в 1961 году на земную орбиту вышел первый в мире космический корабль с человеком на борту. Первым космонавтом планеты стал Юрий Гагарин.

Праздник утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Несмотря на то, что это государственный праздник, официального выходного в этот день нет. В мире эта дата отмечается как Международный день полета человека в космос.

Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев и ученый-испытатель ракетной техники Леонид Воскресенский.

Старт корабля с Юрием Гагариным на борту прошел успешно, он произнес фразу «Поехали!», ставшую впоследствии знаменитой. После отделения последней ступени ракеты-носителя «Восток» совершил свободный полет вокруг нашей планеты, который занял 108 минут.

Затем спускаемый аппарат корабля совершил плановую посадку у берега Волги близ деревни Смеловка в Саратовской области. Вскоре об успешном полете узнали во всем мире. За полет в космос Гагарин был удостоен звания Героя Советского Союза.

Как отмечают День космонавтики

В этот день принято чествовать ученых, инженеров, конструкторов, летчиков-космонавтов и всех тех, кто имеет отношение к космической отрасли. В регионах России проводятся многочисленные мероприятия, показы фильмов, конкурсы, квесты, концерты.

В некоторых странах 12 апреля проводится акция под названием «Юрьева ночь», названная так в честь Юрия Гагарина. Ее главная задача — рассказать об исследовании космоса и вдохновить молодые поколения на новые открытия.

С 2019 года в День космонавтики также проходит акция «Всероссийский космический диктант», направленная на популяризацию и сохранение достижений отечественной космонавтики. В 2025 году его проведет летчик-космонавт Федор Юрчихин.