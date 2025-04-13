Подсчитана доля верящих в эзотерику россиян

Лишь 10% россиян верят в тайные аспекты реальности, но половина жителей России все хотя бы раз прибегало к услугам астрологов и гадалок, свидетельствуют результаты опроса проекта Новости Mail.

Среди тех, кто верит в эзотерику или допускает ее существование, частые клиенты эзотерических специалистов (астрологов, нумерологов, гадалок, тарологов, игропрактиков, энергопрактиков и т. д.) только 9%. Несколько раз прибегали к их услугам 27% респондентов, однократно — 14%, говорится в исследовании.

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Большинство россиян (48%) никогда не обращались за эзотерической помощью или консультацией, следует из результатов опроса.

При этом 63% россиян уверены, что любые эзотерические услуги могут негативно влиять на психологическое состояние особенно впечатлительных и уязвимых людей.

Только 9% считают, что тайные знания помогают людям. 45% опрошенных считают, что подобные услуги вводят людей в заблуждение, сказано в исследовании.