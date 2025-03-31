Маск анонсировал восстановление зрения имплантом

Компания Neuralink планирует первую имплантацию устройства Blindsight для восстановления зрения в конце 2025 года. Об этом основатель компании Илон Маск сообщил в своем аккаунте в X.

«Blindsight вернет зрение слепым. Изначально разрешение будет низким, но в будущем планируется достичь сверхчеловеческого зрения», — написал предприниматель.

Маск уточнил, что имплантат Blindsight поможет видеть даже тем, кто слеп от рождения. Пока ведется разработка и тестирование устройства, Neuralink начинает прием заявок на участие в испытаниях.

Технология Neuralink может революционизировать лечение слепоты. Масштабные испытания покажут реальную эффективность импланта Blindsight.