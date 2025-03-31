Умер третий пострадавший в ДТП с сыном бизнесмена в Новосибирске

Скончался третий пострадавший в ДТП в центре Новосибирска, где BMW Х6, за рулем которого был пьяный сын крупного алтайского предпринимателя, пролетел на красный и врезался в Hyundai Solaris, сообщила региональная прокуратура.

Авария произошла поздно вечером 26 марта. На перекрестке Красного проспекта и улицы Гоголя BMW Х6 выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся Hyundai Solaris. Двое пассажиров скончались на месте происшествия, троих в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Водитель и пассажиры BMW не пострадали. Предполагаемый виновник ДТП — 19-летний сын крупного алтайского предпринимателя, основателя компании «Геркулес» Никита Заставнюк. У него были признаки опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

В конце прошлой недели суд на два месяца заключил Заставнюка под стражу.