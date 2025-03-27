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Единый реестр нуждающихся в жилье создадут в России

Источник:
Sibnet.ru
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Единый реестр граждан, имеющих право на государственную помощь в улучшении жилищных условий, появится в России, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Сейчас данные о категориях граждан, имеющих права на улучшение жилищных условиях, содержатся в разных информационных системах — федеральных, региональных или муниципальных, уточнила пресс-служба кабмина.

Также в единый реестр попадут сведения о субсидиях и социальных выплатах на приобретение или строительство квартир или домов. Документ сделает очередь нуждающихся в жилье «прозрачной и открытой», сказал премьер.

Создание общей базы данных ускорит процесс выдачи жилья нуждающимся и позволит своевременно отслеживать деятельность регионов по помощи таким гражданам, подчеркнул Мишустин.

Размещать информацию о нуждающихся в жилье будут как органы власти, так и органы местного самоуправления. Данные будут верифицироваться в другие государственные информационные системы. Планируется, что реестр заработает с 1 сентября 2025 года.

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Экономика #Квадраты #Общество
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