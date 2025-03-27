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Система мониторинга воздуха «Газпром нефти» стала стандартом отрасли

Источник:
Sibnet.ru
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Омский НПЗ
Фото: © пресс-служба «Газпром нефти»

Омский нефтеперерабатывающий завод завершил разработку и тестирование технологий автоматизированного мониторинга воздуха – эти инструменты легли в основу стандарта для всего промышленного сектора, сообщила пресс-служба «Газпром нефти».

Цифровые датчики автоматизированной системы мониторинга воздуха установлены непосредственно в дымовых трубах производственных объектов и обеспечивают непрерывный контроль экологических параметров. Эти данные онлайн уходят в надзорные органы.

По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, система не только обеспечивает принцип полной информационной открытости предприятия для контролирующих органов, но и позволяет принимать оперативные решения по корректировке работы производственных установок, когда это необходимо.

Омский НПЗ стал пилотной площадкой для внедрения системы автоматизированного мониторинга. Инструменты разрабатывались совместно с Росприроднадзором и Минкомсвязи России. Они стали основой для определения отраслевых стандартов и формирования единых нормативных рекомендаций.

«Система мониторинга воздуха на Омском НПЗ стала образцом по созданию подобных систем. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны первым в Омской области включился в проект экологической цифровизации, повысив тем самым прозрачность данных для органов контроля и общественности», — отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

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Экономика #Недра и ТЭК #Омск
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