Россиянам предрекли обрушение цен на автомобили

После возвращения западных концернов в Россию конкуренция на рынке резко усилится, цены на автомобили обрушатся, спрогнозировал бизнес-эксперт Владимир Моженков.

«Я уверен, что мировые автоконцерны — европейские, американские, японские, корейские — вернутся на российский рынок. Это огромный рынок, который приносил производителям значительные доходы», — сказал аналитик в интервью «Газете.Ru».

По словам Моженкова, сейчас на отечественном рынке доминируют китайские производители автомобилей. В условиях слабой конкуренции они завышают цены, пытаясь получить быструю прибыль.

«Главное для них — продать больше здесь и сейчас, без долгосрочных инвестиций в рынок и инфраструктуру, а такая стратегия в бизнесе — в особенности в автомобильном — проигрышная», — подчеркнул эксперт.

Он уточнил, что возвращение европейских и американских производителей вызовет «ценовую войну», в результате которой стоимость новых автомобилей может снизиться на 1-3 миллиона рублей в зависимости от бренда.