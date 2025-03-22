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Загадочные подземные структуры нашли под пирамидой Хефрена

Источник:
Sibnet.ru
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Сеть загадочных подземных сооружений обнаружили под пирамидой Хефрена в Гизе, они уходят вглубь на сотни метров, сообщил один из руководителей проекта Грег Риз.

Для изучения структур археологи использовали радар с синтезированной апертурой, сообщается в телеграм-канале исследовательской группы. В результате было получено изображение пяти идентичных структур под пирамидой.

Ниже этих структур располагаются восемь полых спиральных колодцев, уходящих на сотни метров вглубь. При этом они соединены между собой. Исследователи уверены, что сооружения имеют искусственное происхождение и не могли возникнуть в результате природных явлений.

Пирамида Хефрена была построена около 2570 года до нашей эры. Она вторая по величине в Гизе, ее изначальная высота — 143 метра. Сооружение находится рядом с колоссальной скульптурой сфинкса, которая является частью комплекса Хефрена.

Археологи Каирского университета, которые занимаются изучением пирамид, скептические отреагировали на открытие — по их мнению, использованный в нем радар не предназначен для глубокого зондирования земли, поэтому мог выдать ложные результаты.

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