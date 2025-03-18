Трамп рассекретит документы по убийству Джона Кеннеди

Американский лидер Дональд Трамп объявил дату публикации 80 тысяч страниц неотредактированных файлов об убийстве президента Джона Кеннеди. Документы станут доступны для изучения 18 марта.

«Люди ждали этого десятилетиями», — сказал Трамп журналистам в Центре Кеннеди в Вашингтоне, уточнив, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард уже получила соответствующий приказ.

В январе глава Белого дома подписал указ, предписывающий обнародовать документы федерального правительства, связанные с убийством Джона Кеннеди, бывшего генерального прокурора Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Рассекретить оставшиеся правительственные документы об убийстве Джона Кеннеди Трамп пообещал во время своей предвыборной кампании 2024 года. Последний раз файлы рассекречивались три года назад, тогда опубликовали около 13 тысяч новых документов.

Кеннеди был убит в Далласе в 1963 году Ли Харви Освальдом. При этом существуют популярные теории о причастности к убийству ЦРУ или существовании еще одного стрелка, личность которого осталась нераскрытой.