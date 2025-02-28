ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона

Федеральная служба безопасности России предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона, готовившийся военной разведкой Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин РФ, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины посредством мессенджера Telegram», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными установочными данными.

«Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита Тихона», — отметили в ЦОС.

В декабре 2024 года через тайник им передали самодельное взрывное устройство. «Преступную акцию они планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После совершения преступления планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами», — уточнили в ФСБ.