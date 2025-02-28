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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная служба безопасности России предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона, готовившийся военной разведкой Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий в Москве задержаны гражданин Украины и гражданин РФ, завербованные Главным управлением разведки Минобороны Украины посредством мессенджера Telegram», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта граждан Украины с их фотографиями и измененными установочными данными.

«Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины для подготовки физического устранения митрополита Тихона», — отметили в ЦОС.

В декабре 2024 года через тайник им передали самодельное взрывное устройство. «Преступную акцию они планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в Москве. После совершения преступления планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами», — уточнили в ФСБ.

Тема: Военная операция на Украине
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ЧП #Криминал #Религия
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Топ комментариев

olegsbeglov

Не понимаю, почему многие ждут от Америки доброты к нам. Мы - враги еще надолго. Возможно временные перемирия...

nicollaich

Пенсионный возраст действующая Конституция чота не смогла помешать изменить.

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?