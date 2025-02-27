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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль назвал условие разблокировки западных соцсетей

Источник:
Sibnet.ru
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Возобновление работы западных соцсетей в России не зависит от отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, единственное условие для возвращения — соблюдение российского законодательства.

«Какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. Эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в РФ», — подчеркнул Песков в интервью телеграм-каналу «Юнашев Live».

В частности, требование касается видеохостинга YouTube, работа которого замедлена, а также западных соцсетей Facebook (запрещена в РФ) и Instagram (запрещена в РФ), заблокированных в России.

Возвращение американских компаний в Россию стали активно обсуждать после переговоров делегаций США и России в Эр-Рияде.

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Политика #Россия #Интернет
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Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

Dmitriy1983

Одни россияне едят капусту, другие мясо, а в общем голубцы

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Uynachalnica

Еще бы не поддержать, когда сами отдаем, как ненужное.