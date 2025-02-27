Кремль назвал условие разблокировки западных соцсетей

Возобновление работы западных соцсетей в России не зависит от отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, единственное условие для возвращения — соблюдение российского законодательства.

«Какое бы доверие у нас с американцами ни было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. Эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в РФ», — подчеркнул Песков в интервью телеграм-каналу «Юнашев Live».

В частности, требование касается видеохостинга YouTube, работа которого замедлена, а также западных соцсетей Facebook (запрещена в РФ) и Instagram (запрещена в РФ), заблокированных в России.

Возвращение американских компаний в Россию стали активно обсуждать после переговоров делегаций США и России в Эр-Рияде.