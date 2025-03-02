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Две недели без мобильного интернета омолодили мозг на 10 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Две недели без мобильного интернета способны сделать людей счастливее и омолодить мозг сразу на 10 лет, рассказала доктор медицинских наук Зухра Павлова со ссылкой на специальное научное исследование.

Ученые провели эксперимент, установив на телефоны добровольцев специальное приложение, запрещающее выходить в интернет. «Участники должны были продержаться две недели, но многие сдались — часть сразу, а кто-то прямо перед финишной чертой. До конца дошла лишь четверть добровольцев», — уточнила Павлова в своем телеграм-канале.

И вот к чему, по ее словам, привел цифровой детокс:

  • люди стали счастливее и более удовлетворенными своей жизнью;
  • психическое состояние улучшилось даже значительнее, чем при приеме антидепрессантов;
  • концентрация внимания повысилась, как если бы люди были на десять лет моложе;
  • ночной сон стал дольше.

У 91% участников эксперимента наблюдался хотя бы один из этих положительных эффектов. Значительнее всего цифровой детокс сказывался на психическом здоровье (об этом сообщили 70,5% всех добровольцев).

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«Даже у тех, кто не полностью соблюдал условия эксперимента, наблюдались значительные, хотя и более скромные, улучшения. А все потому, что появилось свободное время, которое люди тратили на оффлайн-общение, прогулки и занятия спортом», — отметила врач.

Полностью отказаться от мобильного интернета сейчас невозможно. «Поэтому целенаправленные блокировки конкретных приложений или ограничение трафика могут быть более эффективными. Например, можно пользоваться интернетом только в определенное время суток», — заключила Павлова.




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