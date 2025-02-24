НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Страховка для Aurus и их ремонт после ДТП взволновали депутатов

Источник:
Sibnet.ru
151 0

Вопрос о страховании автомобилей Aurus стоит решить, иначе водителям придется оплачивать дорогостоящий ремонт, заявили депутаты КПРФ.

Стоимость Aurus — около 50 миллионов рублей, но машины не застрахованы. Если автомобиль попадет в аварию, то его ремонт должен оплачивать водитель машины, сообщили «Ведомостям» источники в нижней палате парламента.

«Представьте себе, что на машине появляется царапина и водитель за ремонт должен будет заплатить 300 тысяч рублей с учетом цены на машину!» — сказал газете координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев.

По данным «Ведомостей», проблему озвучили после того, как один из Aurus разбили в аварии, и предварительный ущерб составил около 15 миллионов рублей. Если автомобиль страховать, то это будет стоить около 3 миллионов рублей, утверждают собеседники издания.

Семь Aurus Senat появились на балансе Управления делами президента России в начале 2025 года.

Раньше вице-спикеры Госдумы и руководители фракций передвигались на Genesis G90, а главы комитетов ездили на BMW 7-Series. Пересадить депутатский корпус на отечественные машины было решено в июле 2023 года: помимо Aurus Senat для нижней палаты парламента закупили Lada Aura и Vesta NG.

Еще по теме
Новый российский автомобиль Tenet впервые попал на фото
Глава Renault высказался о возвращении концерна в Россию
Неприличное слово услышали в рекламе китайского автомобиля
Экс-глава АвтоВАЗа высказался о Lada Iskra
смотреть все
Авто #Автопром #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кого нужно и не нужно поздравлять с 23 февраля
Пять сериалов 2025 года, которые нельзя пропустить
Вэнс предостерег Зеленского от выпадов в сторону Трампа
США запретили G7 называть Россию «агрессором»
Обсуждение (0)
Картина дня
МИД РФ выступил против перемирия без устранения причин конфликта
Страховка для Aurus и их ремонт после ДТП взволновали депутатов
Зеленский захотел встретиться с Трампом раньше Путина
Шольц признал «горькое» поражение на выборах
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Nik3316

зачем ему деньги на том свете? тут при любом раскладе его спишут...

Nik3316

Зеленский и местные украпатриоты не таких репараций ждали))))))

pepelmetal

"За минувшие сутки ВСУ потеряли три танка" читать не очень получается, да?

Maniac.

А разве знаки препинания не призваны показать граммотность и интонация. Меня в школе учили писать с знаками...