Страховка для Aurus и их ремонт после ДТП взволновали депутатов

Вопрос о страховании автомобилей Aurus стоит решить, иначе водителям придется оплачивать дорогостоящий ремонт, заявили депутаты КПРФ.

Стоимость Aurus — около 50 миллионов рублей, но машины не застрахованы. Если автомобиль попадет в аварию, то его ремонт должен оплачивать водитель машины, сообщили «Ведомостям» источники в нижней палате парламента.

«Представьте себе, что на машине появляется царапина и водитель за ремонт должен будет заплатить 300 тысяч рублей с учетом цены на машину!» — сказал газете координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев.

По данным «Ведомостей», проблему озвучили после того, как один из Aurus разбили в аварии, и предварительный ущерб составил около 15 миллионов рублей. Если автомобиль страховать, то это будет стоить около 3 миллионов рублей, утверждают собеседники издания.

Семь Aurus Senat появились на балансе Управления делами президента России в начале 2025 года.

Раньше вице-спикеры Госдумы и руководители фракций передвигались на Genesis G90, а главы комитетов ездили на BMW 7-Series. Пересадить депутатский корпус на отечественные машины было решено в июле 2023 года: помимо Aurus Senat для нижней палаты парламента закупили Lada Aura и Vesta NG.