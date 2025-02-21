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Новейшие легкие пулеметы РПЛ‑20 появились в зоне СВО

Источник:
ТАСС
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Новейший легкий пулемет РПЛ-20
Новейший легкий пулемет РПЛ-20
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY 4.0

Новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45 миллиметра уже появились в зоне спецоперации, сообщил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

«Могу сказать, что пулеметы присутствуют в зоне проведения специальной военной операции», — сказал Уржумцев ТАСС на международной выставке IDEX-2025.

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Новый ручной пулемет калибра 5,45 миллиметра для российской армии «Калашников» впервые показал в августе 2024 года. У пулемета ленточное питание, емкость его патронного короба — 100 патронов. Масса оружия — чуть больше 5 килограммов.

Сейчас РПЛ-20 выпускается в двух вариантах: с длинным стволом и с коротким. Также рассматривается возможность модификации пулемета под калибры НАТО.

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Оборона #Оружие #Техника
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