Новые типы динамической защиты для танков разработают в России

Российские конструкторы разрабатывают новые типы динамической защиты (ДЗ) для отечественных танков, сообщила пресс-служба концерна «Уралвагонзавод».

«Специалисты продолжают работать над повышением защиты танков как пассивной, так и активной. Применяемая на современных образцах динамическая защита типа "Реликт" относится к передовым по своей эффективности. Работы над новыми типами динамической защиты ведутся», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

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Динамическая защита использует принцип направленного взрыва заряда взрывчатого вещества на попадающий в машину снаряд, чтобы снизить его пробивную способность и наносимые им повреждения.

ДЗ «Реликт», которой оснащаются танки Т-72Б3 и Т-90М, отличает высокая ремонтопригодность, которая достигается модульной конструкцией.

Применение нового взрывчатого состава позволило поднять эффективность и надежность работы комплекса динамической защиты против бронебойных подкалиберных оперенных снарядов, в том числе и низкоскоростных, против которых устаревшая защита могла работать нестабильно.