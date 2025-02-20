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Новые типы динамической защиты для танков разработают в России

Источник:
ТАСС
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Динамическая защита «Контакт 5»
Динамическая защита «Контакт 5»
Фото: © Sibnet.ru

Российские конструкторы разрабатывают новые типы динамической защиты (ДЗ) для отечественных танков, сообщила пресс-служба концерна «Уралвагонзавод».

«Специалисты продолжают работать над повышением защиты танков как пассивной, так и активной. Применяемая на современных образцах динамическая защита типа "Реликт" относится к передовым по своей эффективности. Работы над новыми типами динамической защиты ведутся», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

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Динамическая защита использует принцип направленного взрыва заряда взрывчатого вещества на попадающий в машину снаряд, чтобы снизить его пробивную способность и наносимые им повреждения.

ДЗ «Реликт», которой оснащаются танки Т-72Б3 и Т-90М, отличает высокая ремонтопригодность, которая достигается модульной конструкцией.

Применение нового взрывчатого состава позволило поднять эффективность и надежность работы комплекса динамической защиты против бронебойных подкалиберных оперенных снарядов, в том числе и низкоскоростных, против которых устаревшая защита могла работать нестабильно.

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Оборона #Оружие #Техника
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Nik3316

птица говорун хочен позвонить Путину))))))))))))

Nik3316

тут надули только украину... жеско так надули

corrector

делать о людях выводы на основе их национальности, или тем паче на основе национальности родителей...

aevaev

опечатка в статье. правильно - микрон.