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Wildberries запустит образовательный проект в новосибирском вузе

Источник:
ТАСС
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Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) совместно с маркетплейсом Wildberries запустит образовательный проект, сообщило министерство цифрового развития Новосибирской области.

В НГУЭУ ведется работа по реализации образовательного проекта, «где студенты будут решать реальные задачи компании Wildberries», рассказали ТАСС в министерстве, отметив, что отбор студентов запланирован на 2025 год.

Проект будет ориентирован на студентов, которые планируют попробовать себя в сфере электронной коммерции, сообщили в Wildberries.

Лекции будут охватывать все аспекты работы на торговой площадке: от регистрации и запуска товаров до оптимизации продаж и взаимодействия с клиентами, уточнили в компании. 

В 2024 году стало известно, что Новосибирская область станет пилотным регионом нового проекта Wildberries по работе с высшими учебными заведениями.

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pepelmetal

"не собирается отдавать свои природные ресурсы США безвозмездно" так это плата за уже поставленную "помощь"...

physx

Да как они посмели запретить человеку года

pepelmetal

Бешенцы хорошую антирекламу украинству сделали

kygear

Сами создали и сами спрогнозировали.Гениально.