Wildberries запустит образовательный проект в новосибирском вузе

Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ) совместно с маркетплейсом Wildberries запустит образовательный проект, сообщило министерство цифрового развития Новосибирской области.

В НГУЭУ ведется работа по реализации образовательного проекта, «где студенты будут решать реальные задачи компании Wildberries», рассказали ТАСС в министерстве, отметив, что отбор студентов запланирован на 2025 год.

Проект будет ориентирован на студентов, которые планируют попробовать себя в сфере электронной коммерции, сообщили в Wildberries.

Лекции будут охватывать все аспекты работы на торговой площадке: от регистрации и запуска товаров до оптимизации продаж и взаимодействия с клиентами, уточнили в компании.

В 2024 году стало известно, что Новосибирская область станет пилотным регионом нового проекта Wildberries по работе с высшими учебными заведениями.