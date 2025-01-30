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Wildberries запустил сервис «Чаевые»

Источник:
Sibnet.ru
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Команда Wildberries запустила в тестовом формате онлайн-чаевые для менеджеров пунктов выдачи заказов и курьеров, сообщила пресс-служба маркетплейса.

Покупатели с помощью сервиса «Чаевые» смогут по желанию дополнительно отблагодарить за хорошее обслуживание менеджеров пунктов выдачи и курьеров маркетплейса, отмечается в сообщении.

Оставить чаевые можно через мобильное приложение в течение недели с момента получения заказа. Новая опция доступна на этапе оценки качества доставки или обслуживания в ПВЗ в приложении или на сайте.

Сервис позволяет выбрать определенную сумму или же ввести свою, после чего перевести ее на «WB Кошелек» менеджера ПВЗ или курьера. Максимальная сумма чаевых составляет 1 тысячу рублей. Деньги спишутся с банковской карты, привязанной к профилю пользователя.

На первом этапе тестирования сервис «Чаевые» доступен ограниченной группе покупателей, в дальнейшем он появится у всех клиентов маркетплейса.

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Экономика #Торговля #Деньги
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snoo

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