Чем ТСЖ отличаются от управляющих компаний

Главное отличие товариществ собственников жилья (ТСЖ) от управляющих компаний (УК) заключается в их правовом статусе. ТСЖ — это некоммерческое сообщество, УК — коммерческая организация.

ТСЖ, как и следует из названия, состоят из жильцов дома или соседних домов, которые желают совместно вести хозяйственную деятельность. УК — сторонняя коммерческая организация, созданная с целью получения прибыли и сотрудничающая с поставщиками услуг, рассказали в Роскачестве.

У ТСЖ есть лимит по количеству квартир, которыми оно может управлять. Товарищества могут управлять лишь несколькими домами, тогда как УК может брать на обслуживание десятки и даже сотни домов в разных районах.

В УК решением вопросов занимается председатель и его совет. Тогда как в ТСЖ вопросы решает совет жильцов при участии собственников квартир.

УК — организация профессионалов со своей технической и материальной базой. Ей легче решать дела, связанные с ремонтом и поддержанием дома в надлежащем состоянии. В ТСЖ нет своей технической базы, как нет и персонала, который бы занимался обслуживанием дома.

С другой стороны, поскольку ТСЖ составляют собственники, то оно заинтересовано в снижении или сдерживании тарифов и других платежей за обслуживание. Тогда как УК просто занимается своей работой, отметили в Роскачестве.