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Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» станет флагманом ВМФ России

Источник:
The War Zone
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Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» до модернизации
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» до модернизации
Фото: USN

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144 (шифр «Орлан», по западной классификации «Киров) после модернизации станет мощнейшим надводным кораблем российского флота, пишет военный обозреватель издания The War Zone Томас Ньюдик.

Ранее стало известно, что на крейсере «Адмирал Нахимов» были запущены оба атомных реактора. Корабль долгое время находился сухом доке, проходя глубокую модернизацию. Сейчас в составе ВМФ находится еще один крейсер этого проекта — «Петр Великий».

«Вступление еще одного корабля "Орлан" в состав российского флота станет мощным заявлением как с точки зрения возможностей, так и, что не менее важно, престижа», — отметил Ньюдик. По его словам, «Нахимов» станет мощнейшим надводным кораблем российского флота.

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В ходе модернизации на крейсере был полностью обновлен комплекс вооружений. «Адмирал Нахимов» получил 80 унифицированных пусковых установок. Из них можно будет запускать крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В состав системы противовоздушной обороны корабля вошли зенитно-ракетные комплексы С-300ФМ «Форт» и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-М». Обновлено радиотехническое вооружение и связь.

Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев ранее отметил, что после модернизации «Адмирал Нахимов» — фактически новый корабль. Предполагается, что он прослужит на флоте порядка 30 лет.

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