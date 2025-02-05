Мигрантов станут строже наказывать за драки и хулиганство

Незаконное нахождение на территории России станет отягчающим обстоятельством для мигрантов, соответствующий законопроект разработан в Госдуме.

«Нелегальная миграция — один из серьезнейших вызовов сегодняшнего дня. Необходимость борьбы с ней обусловлена тем, что это явление напрямую связано с терроризмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, рабством и торговлей людьми. Конечно же, нелегалы не платят налоги и в довершение всего — нападают на наших граждан», — сказал «Парламентской газете» Леонид Слуцкий лидер фракции ЛДПР, которая внесла законопроект.

По данным правоохранительных органов, в России находятся около 739 тысяч нелегальных мигрантов. И все они, самим фактом незаконного присутствия на территории страны, уже являются правонарушителями, отметил Слуцкий.

Авторы законопроекта предложили дополнить КоАП пунктом, согласно которому отягчающим нарушение обстоятельством начнут признавать незаконное нахождение иностранца на территории России.

Другие отягчающие обстоятельства в Кодексе — совершение административного правонарушения повторно, группой лиц, в нетрезвом состоянии.