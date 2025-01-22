Новосибирские генетики первыми в мире «оживили» замороженные эмбрионы

Новосибирские ученые впервые в мире получили потомство из эмбрионов, замороженных в период диапазуы, когда зародыш приостанавливает развитие перед попаданием в матку, сообщила пресс-служба Института цитологии и генетики СО РАН.

Диапауза — механизм, позволяющий эмбриону млекопитающих приостановить развитие, обычно на стадии раннего развития, незадолго до имплантации в матку. Подобный механизм в трудных условиях способствует выживаемости матери и плода. Диапауза может длиться недели или месяцы.

В результате манипуляций с эмбрионами в институте на свет появилось потомство мышей.

«Полученный результат имеет существенное значение для использования современных репродуктивных технологий в деле сохранения редких и исчезающих видов животных», — отмечается в сообщении.