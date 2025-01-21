Армия России взяла Волково в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Волково в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Село заняли военнослужащие группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь в ДНР, а также в районе Двуречной, Глушковки, Зеленого Гая и Лозовой, следует из сводки военного ведомства.

Российская армия с декабря 2024 года заняла несколько десятков населенных пунктов в ДНР. 17 января 2025 года Минобороны сообщило о взятии села Славянка, 20 января — Воздвиженки.

Накануне, 20 января, под контроль российской армии перешли населенный пункт Шевченко в ДНР, а также Новоегоровка в Луганской Народной Республике.