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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Армия России взяла Волково в ДНР

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Волково в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. Село заняли военнослужащие группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новоегоровка, Дробышево, Колодези, Северск, Ямполь в ДНР, а также в районе Двуречной, Глушковки, Зеленого Гая и Лозовой, следует из сводки военного ведомства.

Российская армия с декабря 2024 года заняла несколько десятков населенных пунктов в ДНР. 17 января 2025 года Минобороны сообщило о взятии села Славянка, 20 января — Воздвиженки.

Накануне, 20 января, под контроль российской армии перешли населенный пункт Шевченко в ДНР, а также Новоегоровка в Луганской Народной Республике.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...

pepelmetal

То есть ты считаешь тарасьё хорошими)?