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Трамп переименовал Мексиканский залив и высочайшую гору в США

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, официально переименовывающий Мексиканский залив в Американский, а высочайшую гору Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли.

В качестве аргумента в пользу переименования Мексиканского залива в документе указывается, что «самый большой залив в мире» «является центральным для экономики Америки». 

Находящейся на Аляске горе Денали Трамп распорядился вернуть старое название — самая высокая точка Северной Америки официально получила имя 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли в 1917 году.

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В 2015 году в знак уважения к коренному населению Аляски президент Барак Обама переименовал гору в Денали, как ее называли коренные народы. 

Решение Обамы «оскорбило память президента Мак-Кинли», который «героически привел американский народ к победе в испано-американской войне», говорится в указе Трампа.

До продажи Россией Аляски в 1867 году Соединенным Штатам гора Денали считалась самой высокой точкой Российской империи.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Nik3316

раньше в Конгрессе выступал... теперь над ним просто ржут и стебаются...местные укрохлопцы, вы все еще...

nicollaich

Чтобы от них потом не было глупых вопросов: "а нас за щщо"?

Nik3316

просто отказались от коммунистического наследства, скинули с себя оковы индустриализации СССР... возвращаются...

pepelmetal

То есть ты считаешь тарасьё хорошими)?