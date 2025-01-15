Лунное фермерство оказалось перспективней марсианского

Луна имеет больше преимуществ перед Марсом, когда речь идет о выращивании сельхозкультур, выяснили ученые Северо-Аризонского университета. Они провели эксперименты с искусственными аналогами лунной и марсианской почвы.

Оказалось, что растения лучше чувствуют себя в лунной, при этом марсианская отстает практически по всем показателям. Результат исследователи посчитали парадоксальным — ведь марсианская почва богата азотом, который положительно влияет на сельхозкультуры.

В ходе экспериментов ученые выяснили — высокая плотность и глинистая структура марсианского реголита ограничивают доступ кислорода к корням растений. Чтобы улучшить плодородие, ученые использовали удобрения.

Однако даже в этом случае выращивание кукурузы в марсианской почве показало низкий уровень выживаемости растений — всего 33,3%. Кроме кукурузы, исследователи также протестировали брокколи, кабачки и люцерну.

Впрочем, пока такие изыскания имеют исключительно теоретический характер — реальные плантации сельскохозяйственных культур на Луне и Марсе потребуют строительство защищенных теплиц, защищенных от радиации и ударов метеоритов.