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Лунное фермерство оказалось перспективней марсианского

Источник:
Sibnet.ru
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Луна имеет больше преимуществ перед Марсом, когда речь идет о выращивании сельхозкультур, выяснили ученые Северо-Аризонского университета. Они провели эксперименты с искусственными аналогами лунной и марсианской почвы.

Оказалось, что растения лучше чувствуют себя в лунной, при этом марсианская отстает практически по всем показателям. Результат исследователи посчитали парадоксальным — ведь марсианская почва богата азотом, который положительно влияет на сельхозкультуры.

В ходе экспериментов ученые выяснили — высокая плотность и глинистая структура марсианского реголита ограничивают доступ кислорода к корням растений. Чтобы улучшить плодородие, ученые использовали удобрения.

Однако даже в этом случае выращивание кукурузы в марсианской почве показало низкий уровень выживаемости растений — всего 33,3%. Кроме кукурузы, исследователи также протестировали брокколи, кабачки и люцерну.

Впрочем, пока такие изыскания имеют исключительно теоретический характер — реальные плантации сельскохозяйственных культур на Луне и Марсе потребуют строительство защищенных теплиц, защищенных от радиации и ударов метеоритов.

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