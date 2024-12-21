Создан новый материал для промышленных многоразовых фильтров воды

Красноярские ученые создали высокопрочные пористые керамические материалы на основе техногенных отходов, они могут быть использованы в качестве фильтров для очищения воды от твердых частиц, сообщила пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Для создания новых керамических материалов ученые использовали два вида сырья: узкую фракцию дисперсных микросфер летучей золы, получаемую при сжигании угля на тепловых электростанциях, и измельченный перлит — природное вулканическое сырье.

После спекания при температуре 1000°C полученные пористые керамические композиты продемонстрировали высокую прочность и улучшенные характеристики по сравнению с аналогичными материалами.

«Использование техногенных отходов позволяет существенно снизить стоимость фильтрационных и мембранно-разделительных материалов на их основе», — сообщила старший научный сотрудник Института химии СО РАН Елена Фоменко.

В ходе экспериментов ученые оценили фильтрующую способность нового материала, используя водную суспензию дисперсных микросфер летучей золы. Процесс фильтрации показал высокую эффективность: твердые частицы успешно отделялись, а вода становилась прозрачной, достигая степени очистки около 100%.

Фильтры можно очищать и использовать повторно, что снижает затраты и минимизирует негативное воздействие на окружающую среду.

«Результаты нашего исследования могут быть использованы при создании ресурсосберегающих технологий комплексной переработки крупнотоннажных отходов тепловой энергетики, очистки жидких и газовых сред в различных отраслях промышленности», — отметил главный научный сотрудник Института космических технологий КНЦ СО РАН Вячеслав Павлов.