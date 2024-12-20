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Новосибирск отметился на прямой линии с Путиным вопросом про аграриев

Источник:
Sibnet.ru
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Журналистка телеканала ОТС из Новосибирска Светлана Шевченко смогла задать вопрос президенту России Владимиру Путину на прямой линии, он касался привлечения молодых кадров на сельскохозяйственные предприятия.

«Дело в том, что мы являемся аграрно-промышленным регионом, производим продукцию по добавленной стоимости на экспорт, качественную продукцию. Однако последнее время у нас острая нехватка молодых кадров на селе. Мы действительно это чувствуем: несмотря на сельскую ипотеку, несмотря на развитие сельских территорий, кадров не хватает», — сказала Шевченко.

Журналистка спросила у Путина совета. «Какие меры принять, чтобы привлечь новые молодые кадры и сохранить тех, кто уже проживает на селе?» — так прозвучал вопрос.

Президент ответил, что это очень хороший вопрос. Он назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики и отметил, что оно развивается хорошими темпами: 3% в год.

Путин добавил, что государство будет привлекать абитуриентов для сельскохозяйственной отрасли. Но и производители должны создавать условия для того, чтобы целевым образом направлять людей на подготовку и в ходе подготовки уже подбирать для себя кадры, обеспечивать им работу на предприятии и производственную практику.

По его словам, сейчас есть программа социально-экономического развития села, которая в целом обеспечена финансированием.

Несколько вопросов от новосибирцев, заданных по СМС, показали во время программы. Один касался проблемы покупки квартиры с ипотекой 26-28%, второй — развития в городе метро.

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Политика #Местная власть #Новосибирск
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Топ комментариев

Twilight88

А мне можно бесплатно прогреть дом зимой?

rumatam

с какого перепугу, то сателлит то дайте , вот они пиявки на теле России.............

Twilight88

И на кой они нужны за наши деньги? Скатертью дорожка. Это руление что то дает населению?

Danilon

Короче, население жрёт много, от того и дорого всё. Чудесная мысль, мне очень понравилось.