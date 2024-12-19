«Отошли от края пропасти»: главные заявления Путина на прямой линии

Президент Владимир Путин провел прямую линию и пресс-конференцию. Мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» в Гостином дворе продлилось 4 часа 27 минут. Собрали самые громкие ответы и заявления российского лидера.

Ключевыми темами общения главы государства с журналистами и гражданами стали специальная военная операция, потенциальные мирные переговоры с Украиной, ситуация в экономике, демография.

О военной операции на Украине

Временное перемирие — не в интересах России. Нужен долгосрочный мир с гарантиями. При этом Москва готова начать переговоры в любой момент без предварительных условий с любой легитимной властью в Киеве.

Военнослужащие, освобождающие Курскую область, получат статус участников СВО и все причитающиеся выплаты. Минобороны поручено ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен участников спецоперации.

О ситуации с инфляцией

Ситуация с инфляцией является тревожным сигналом. По итогам года показатель ожидается на уровне 9,3%. Центробанк мог раньше начать использовать инструменты для сдерживания инфляции, которые не связаны с повышением ключевой ставки.

Главными причинами роста цен на продукты в России является рост потребления, ситуация на мировых рынках и санкционные ограничения. «Неприятная ситуация» требует отраслевых решений, а также скоординированной политики правительства и Банка России.

Об «Орешнике»

Россия готова провести эксперимент для сомневающихся в эффективности новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник» — «высокотехнологичную дуэль XXI века», в рамках которой Запад должен выбрать любой объект для поражения на Украине.

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар "Орешником". И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — сказал Путин.

О новых регионах

Реализуется огромная программа по восстановлению и развитию новых российских территорий до 2030 года. Все программы обеспечены деньгами. В Донбассе восстановлено 21 тысяча объектов, в планах еще 20 тысяч.

Планируется построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России. В течение трех лет намечено привести всю дорожную сеть Донбасса и Новороссии в нормативное состояние.

О демографии

Количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Стране нужны девочки и девушки. Для исправления ситуации до 2030 года продлена программа материнского капитала, сохранена семейная ипотека под 6%.

О замедлении YouTube

YouTube и Google должны соблюдать российские законы и отказаться от злоупотреблений для достижения политических целей своих правительств. До этого момента все претензии Роскомнадзора к платформе справедливы.

О порносайтах и захоронении Ленина

Порносайты смотрят во всем мире. Решением этой проблемы может стать «более интересная альтернатива». Что касается захоронение тела Ленина, то Путин подчеркнул, что сегодня в России нельзя «предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество».

О завете Ельцина «берегите Россию»

«Да, я считаю, что не просто уберег. Я считаю, что отошли от края пропасти. Я считаю, что все, что происходило с Россией, вело нас к полной и тотальной утрате нашего суверенитета. А без этого Россия не может существовать», — сказал Путин.