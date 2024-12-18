Линейный ускоритель центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» («СКИФ») запустили в наукограде Кольцово в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Минобрнауки.

В ходе стартовых испытаний ускоритель был запущен на четверть от проектной мощности, которая составляет 200 миллионов электронвольт. Пучок из электронной «пушки» пролетел сквозь всю структуру линейного ускорителя, его зафиксированные параметры соответствуют проектным.

Запуск линейного ускорителя — важнейший этап реализации проекта. «Пушка» в значительной степени определяет качество пучка и самого источника синхротронного излучения, фактически от нее зависит уровень яркости.

В ускорителе электроны получают первоначальное ускорение и поступают в кольцевой бустерный синхротрон, где разгоняются и отправляются в основной накопитель. Разогнанные до огромных скоростей с помощью магнитных полей частицы генерируют синхротронное излучение.

Новосибирский синхротрон относится к поколению 4+ с яркостью, которая еще не достигнута ни на одном из мировых источников синхротронного излучения. Схожие установки есть только в США, Евросоюзе и Японии.

Сейчас специалисты продолжают монтаж бустерного ускорителя. Его планируется запустить в конце зимы следующего года. Промышленная эксплуатация ускорителя начнется в начале 2026 года. Общая стоимость комплекса превышает 47 миллиардов рублей.

В финальной конфигурации «СКИФ» фактически станет мощнейшим рентгеном, с помощью которого ученые смогут изучать структуру любого вещества вплоть до атомов. Здесь будут проводить исследования по химии, физике, материаловедении, биологии, геологии.