Прямая линия президента России Владимира Путина в 2024 году пройдет 19 декабря. Глава государства в прямом эфире ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Принимать их будут вплоть до окончания программы.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12.00 часов по московскому времени. Транслировать ее будут в прямом эфире телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Мероприятие не ограничено по времени. В прошлом году прямая линия президента продлилась 4 часа 4 минуты. Рекордной стала программа в 2013 году, тогда она продолжалась 4 часа 47 минут.

Как задать вопрос Путину

Задать вопрос президенту России может любой желающий, у кого есть хотя бы телефонная связь. Отправить вопросы на «Итоги года с Владимиром Путиным» можно пятью способами:

Направить обращение Владимиру Путину в круглосуточный колл-центр по телефону 8 (800) 200 40 40. Звонок бесплатный из любого региона РФ.



Отправить вопрос президенту в виде СМС на короткий номер 04040.



Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.



Вопросы принимают на сайте «Москва — Путину». Они могут быть текстовыми или в формате видео. Чтобы отправить сообщение, нужно зарегистрироваться на сайте либо войти на него с помощью профиля в соцсетях.



Доступна отправка вопросов через фирменное мобильное приложение прямой линии. Скачать приложение «Москва — Путину» можно по следующим ссылкам: apk-файл, RuStore, AppGallery, Google Play.

При приеме вопросов на прямую линию впервые задействуют искусственный интеллект, разработанный Сбербанком. Традиционно на прямую линию приходят миллионы вопросов, благодаря нейросети все они будут обработаны.

К старту программы президент будет понимать основные проблемы в каждом регионе и городе. Путин лично отберет вопросы, на которые ответит в прямом эфире, со всеми остальными будут работать сотрудники Общероссийского народного фронта.