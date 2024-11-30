Выросло число погибших в социальном центре на Алтае

Пять человек скончались в социальном центре в селе Калистратиха Алтайского края, сообщает объединенная пресс-служба судов. Предварительная причина гибели людей — отравление. Ранее сообщалось о трех погибших.

«По версии следствия в результате оказания данных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, скончалось пять человек, предварительной причиной смерти которых явилось отравление», — говорится в сообщении.

Кроме того, не менее 15 человек с признаками отравления помещены в медицинские учреждения Барнаула для оказания медицинской помощи. Все они до этого находились в частной социальной организации.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), главу учреждения заключили под стражу на два месяца.