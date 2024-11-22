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Министр спорта Тувы извинился за «пьяные танцы»

Источник:
Sibnet.ru
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Министр спорта Тувы Субудай Монгуш потанцевал на вечеринке в Монголии — видео с чиновником разошлось по соцсетям, и пользователи назвали его пьяным. В ответ Монгуш записал извинения.

Телеграм-канал «Что там опять в Туве?» выложил двадцатисекундное видео, на котором министр спорта танцует в толпе людей «якобы в нетрезвом состоянии на вечеринке в Монголии».

«Это видео снято во время моего отпуска, на мероприятии моих близких людей, где я от души был счастлив, радовался и позволил себе расслабиться. <…> Поэтому приношу свои искренние извинения в связи с этой ситуацией», — написал Монгуш в соцсети «ВКонтакте».

Министр отметил, что понимает ответственность занимаемой должности и что «не должен был допускать такого». Монгуш добавил, что для него это «стало большим уроком на всю жизнь».

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Политика #Местная власть #Тува
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