Министр спорта Тувы извинился за «пьяные танцы»

Министр спорта Тувы Субудай Монгуш потанцевал на вечеринке в Монголии — видео с чиновником разошлось по соцсетям, и пользователи назвали его пьяным. В ответ Монгуш записал извинения.

Телеграм-канал «Что там опять в Туве?» выложил двадцатисекундное видео, на котором министр спорта танцует в толпе людей «якобы в нетрезвом состоянии на вечеринке в Монголии».

«Это видео снято во время моего отпуска, на мероприятии моих близких людей, где я от души был счастлив, радовался и позволил себе расслабиться. <…> Поэтому приношу свои искренние извинения в связи с этой ситуацией», — написал Монгуш в соцсети «ВКонтакте».

Министр отметил, что понимает ответственность занимаемой должности и что «не должен был допускать такого». Монгуш добавил, что для него это «стало большим уроком на всю жизнь».