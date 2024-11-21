Служебное авто губернатора собрало 39 штрафов за превышение скорости

Служебный автомобиль Mercedes S 500, на котором перевозят главу Башкирии Радия Хабирова, собрал 39 штрафов за превышение скорости, но по сумме не побил рекорд июля.

Нарушения были зафиксированы с 20 сентября по 11 ноября. Из 39 штрафов 28 выписаны за превышение скорости на 20-40 километров в час, остальные 11 — это повторные превышения на 40-60 километров в час. Общая сумма штрафов составили 29 250 рублей, подсчитало издание UFA1.RU.

В июле служебный Mercedes Хабирова установил своеобразный рекорд, собрав 35 штрафов на 63 250 рублей за одни сутки — 13 июля. Согласно официальному отчету, в этот день глава региона ездил в Учалы — административный центр Учалинского района, где тогда отмечался День города.

Всего за июль, по данным портала, на машину Хабирова было выписано штрафов на общую сумму 73 500 рублей.