Ида Галич отказалась от торжества из-за тяжелых времен

Блогер Ида Галич считает, что устраивать пышные торжества и откровенные вечеринки во трудные для страны времена — неправильно.

Галич рассказала в интервью Юлии Меньшовой, что мечтала устроить в свой день рождения пышную вечеринку. Блогер родилась 3 мая, и эта дата совпадала с 40 днями после теракта в «Крокус Сити Холл».

«Я сижу и думаю, мне очень хочется большой праздник, и я его очень сильно заслужила. И ко мне приходить моя рациональность: "Ты правда думаешь, что время? Ты правда думаешь, что это ок?" И я себе отвечаю: "Нет, не ок"», — поделилась Галич.

Галич также вспомнила ситуацию Анастасии Ивлеевой, отметив, что никто никому не запрещает отдыхать, но участники вышли за рамки дозволенного.