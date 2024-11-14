Соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло заключены в 21 регионе России, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«В 21 регионе заключены соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Соблюдение заключенных соглашений будет способствовать стабилизации цен и повышению доступности товара для граждан», — сказано в сообщении.

Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен на сливочное масло заключены вследствие работы территориальных органов ФАС с властями регионов и местными предпринимателями.

Они действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, Республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях.