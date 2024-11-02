Задержан подозреваемый в убийстве 15‑летней москвички в Омске

Подозреваемый в убийстве 15-летней школьницы, приехавшей в Омск из Москвы в июле, задержан, сообщило СУ СК РФ по Омской области.

Девочка пропала 22 июля, она перед вылетом домой вышла из отеля «Ника», который находится возле парка Победы. Через три дня ее тело было обнаружено в районе лодочной станции на Иртыше.

Следствие не приводит никаких подробностей о личности подозреваемого, кроме той, что он был судим, или о мотивах убийства. Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), он арестован на два месяца.

По данным источника NGS55.RU в правоохранительных органах, в тот день мужчина якобы рыбачил на берегу, а девочка сама подошла к нему. Омич захотел изнасиловать ее, придушил и утопил. Вскрытие полового контакта не показало.