Власти предложили разрешить автошколам дистанционное обучение

Минпросвещения предложило изменить требования к процессу обучения водителей. Одно из новшеств — дистанционное обучение.

Процесс обучения, как предполагают авторы проекта, будет проходить с помощью государственных информационных систем с авторизацией на портале «Госуслуги», приводит «Коммерсантъ» проект приказа образовательного ведомства.

Нововведения потребовались «для повышения качества обучения». Дистант позволит сэкономить время. А еще предполагается, что такой подход позволит снизить стоимость обучения.

Для «формирования у обучающихся навыков безопасного управления в различных условиях дорожного движения» Минпросвещения планирует перераспределить учебную нагрузку. В рамках подготовки водителей категории B на вождение в «городе» выделят 42 обязательных часа вместо нынешних 38.

На изучение устройства трансмиссии, ходовой части, тормозов, электронных «помощников» водителя будет отводиться по одному часу вместо нынешних двух. На изучение общего устройства двигателя выделят три часа вместо двух.

Автошколы получат право разрабатывать программы обучения начинающих водителей с 1 сентября 2025 года.