Кадыров полюбовался подаренным трактором Lamborghini

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил в подарок трактор Lamborghini. Машину якобы прислал гендиректор компании.

Сюжет о передаче трактора главе Чечни и почетному работнику агропромышленного комплекса России показала ГТРК «Вайнах». Презентацию Lamborghini провел зять Кадырова и министр сельского хозяйства республики Висхан Мацуев.

«Как раз нужна была сельхозтехника, а тут подарки из Европы отправляют. Но на войну не отправлю. У нас в сельском хозяйстве нужна техника, там будет заниматься», — оценил трактор Кадыров.

В Чечню трактор якобы был отправлен по распоряжению гендиректора Lamborghini Штефана Винкельмана, утверждает «Вайнах». Сам Винкельман не комментировал ситуацию.

Цены на Lamborghini Spark на вторичном рынке могут достигать 130 тысяч евро (13,7 миллиона рублей).

Кадыров заявлял, что получил в подарок от американского миллиардера, главы Tesla Илона Маска электропикап Cybertruck и отправил машину в зону боевых действий. Маск отвечал, что никогда такого не делал.