Кинотеатру Hollywood в Братске вернут «историческое» имя

Кинотеатр Hollywood в Братске Иркутской области будет снова называться «Эра», сообщил мэр города Александр Дубровин.

Жители Братска в телеграм-чате «Наш Энергетик» обсуждали, что текущее название кинотеатра не соответствует курсу страны, поэтому его нужно сменить. Мэр Братска появился в беседе и пообещал сменить название.

«Название будет "Эра". Сейчас ее изготовят, да, месяц-два, и мы ее установим», — сообщил Дубровин РБК.

Мэр отметил, что ему давно казалось странным проведение торжеств на 9 Мая у памятника Герою Советского Союза Степану Погодаеву на фоне надписи Hollywood. Он рассказал, что пообщался с собственником здания, «настоящим патриотом и хорошим человеком», и тот с радостью согласился вернуть старое название.

При открытии в 1989 году кинотеатру дали название «Эра». В 1990-е годы кинотеатр назывался «Эра-синема». В 2008 году в здании провели капитальный ремонт и переименовали его в Hollywood.