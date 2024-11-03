Президент Владимир Зеленский в одном из пунктов «плана победы» требовал предоставить Украине ракеты «Томагавк», но в США эту просьбу назвали «совершенно невыполнимой», пишет обозреватель The New York Times Ким Баркер со ссылкой на источники в Белом доме.

В течение нескольких недель Зеленский убеждал западных лидеров поддержать его «план победы», утверждая, что тот положит конец конфликту с Россией уже в следующем году. «Но удовольствовался лишь вялой поддержкой — больше на словах», — отмечает Баркер

«Ни одна страна так и не разрешила Украине бить западными ракетами большой дальности по военным целям в российском тылу. И ни одна крупная держава не одобрила приглашение Украины в НАТО, пока бушуют боевые действия», — констатировал обозреватель.

Недавно стало известно о секретной части «плана победы»: требовании предоставить крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью 2400 километров. Один высокопоставленный американский чиновник назвал эту просьбу «совершенно невыполнимой».

По словам чиновника, список целей в российском тылу, предоставленный Зеленским, намного превышает количество ракет, которые США могли бы поставить, если бы пожелали. Президента Украины изумило такое решение, рассказали его советники.

«По этим меркам полуторамесячное рекламное турне Зеленского по Америке и Европе можно смело считать провалом», — подчеркнул Баркер.