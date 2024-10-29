Написавшая фамилию на скале в Алтае блогерша заплатит штраф

Новосибирская блогерша, написавшая свою фамилию на одной из скал в Чемальском районе Республики Алтай и вызвавшая резонанс словами о том, что рядом не было запрещающей таблички, оштрафована на 2,5 тысячи рублей, сообщила прокуратура региона.

Девушка Новосибирска в августе нанесла на придорожную скалу надпись «Кашина». Местная жительница сняла это на видео и обратилась в районную полицию.

Фото: © кадр из видео группы « Чуйский тракт»| Алтай| Путешествие| Отзывы» «ВКонтакте»

Видео активно распространялось в алтайских и новосибирских пабликах. Девушка и ее подруга в соцсетях тоже описывали эту ситуацию, оскорбляя людей, которые им сделали замечание. Они утверждали, что скала уже была исписана, а рядом не было никакой таблички с запрещающими словами. Обе не видели в своих действиях ничего страшного.

Полицейские установили личность вандала. Блогершу оштрафовали на 2,5 тысячи. Сейчас надпись со скалы удалена.