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Написавшая фамилию на скале в Алтае блогерша заплатит штраф

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирская блогерша, написавшая свою фамилию на одной из скал в Чемальском районе Республики Алтай и вызвавшая резонанс словами о том, что рядом не было запрещающей таблички, оштрафована на 2,5 тысячи рублей, сообщила прокуратура региона.

Девушка Новосибирска в августе нанесла на придорожную скалу надпись «Кашина». Местная жительница сняла это на видео и обратилась в районную полицию.

Туристка и ее надпись на скале в Республике Алтай
Фото: © кадр из видео группы « Чуйский тракт»| Алтай| Путешествие| Отзывы» «ВКонтакте»

Видео активно распространялось в алтайских и новосибирских пабликах. Девушка и ее подруга в соцсетях тоже описывали эту ситуацию, оскорбляя людей, которые им сделали замечание. Они утверждали, что скала уже была исписана, а рядом не было никакой таблички с запрещающими словами. Обе не видели в своих действиях ничего страшного.

Полицейские установили личность вандала. Блогершу оштрафовали на 2,5 тысячи. Сейчас надпись со скалы удалена.

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ЧП #Происшествия #Республика Алтай #Новосибирск
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Топ комментариев

corrector

Армии РФ противостоит восьмая + вторая (США + пятая (Южно-Корейская ) + немецкая + польская +...

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

Asd10

Пройдет время и "последний украинец" подпишет таки капитуляцию.

Asd10

Был Владимир Красно Солнышко, а этот Владимир Белая Дорожка. 😂