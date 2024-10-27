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Горячие австралийские пожарные. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Вышел очередной ежегодный календарь с полуобнаженными австралийскими пожарными Firefighters Calendar 2025.

Выпущено пять версий календаря: только с пожарными, отдельные с лошадьми, кошками, собаками и «смешанная» серия, где пожарные появляются с различными зверьками — от коалы до уток.

Стоимость Firefighters Calendar зависит от страны, куда вышлют календарь: например, 15 евро для Швеции или 18 долларов для США, доставка оплачивается отдельно. В Россию «горячих пожарных» не отправляют.

Впервые подобный календарь вышел в 1993 году и «стал предметом обожания в более чем 90 странах». Заявки на участие в фотосессии каждый год отправляют тысячи пожарных по всей Австралии, но лишь немногим везет попасть в кадр.

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Культгид #Светская хроника #О людях #Фотолента
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Топ комментариев

Wolf Hound

Предлагаю запретить общественников.

urbasik

Пушкин для них опасен. Смысл и так понятен. Веселился гулял но алкогольную отраву не употреблял.

Sovik

Грузия проголосовала за мир. Молодцы, не захотели становиться второй Украиной.

mosquito__2010

дак покажите этих общественников.данилон ты ?