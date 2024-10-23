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Совфед одобрил расширение «дачной амнистии»

Источник:
Sibnet.ru
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Сенаторы одобрили закон о расширении «дачной амнистии». Теперь под нее попадут дома, поделенные для проживания нескольких семей. Также предусмотрен упрощенный порядок для оформления в собственность хозяйственных построек на земельных участках.

В пояснительной записке отмечалось, что сейчас для регистрации бани, теплицы, хозблока, летней кухни требуются кадастровые работы, декларации об объекте и госрегистрация права собственности. Теперь на такие объекты распространяется упрощенный порядок оформления.

Также «амнистия» распространяется на дома блокированной застройки, если количество таких домов, возведенных до 14 мая 1998 года, в одном ряду не превышает двух.

«Дачная амнистия» — упрощенный порядок регистрации жилых и садовых домов, который действует с 2006 года. Программой на сегодня воспользовались 15 миллионов человек.

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Жизнь #Законы #Дача
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