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Стишок про котика и ротик принес неприятности Киркорову

Источник:
Sibnet.ru
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Филипп Киркоров
Фото: © телеграм-канал «Примадонн»

Православные активисты «Сорок сороков» обвинили певца Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ (решением Верховного суда международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) из-за фразы «котик, дай мне в ротик».

Активисты обратили внимание на слова Киркорова в шоу блогера Димы Масленникова на YouTube-канале, в котором гости играли в «мафию». Когда ведущий обратился к одному из участников игры со словами: «кто ты, котик?», Киркоров несколько раз повторил: «котик-котик, дай мне в ротик».

«Сорок сороков» написало заявление в полицию с требованием проверить певца на пропаганду ЛГБТ, сообщил телеграм-канал Mash.

Певец в свою защиту после говорил, что такую фразу в качестве дразнилки часто использовали школьники во времена его детства

«Думаю, это все обречено на провал, если не на пиар этой организации. Это смешно: проверка, рентген, МРТ. Просто ни о чем. Ничего не будет», — прокомментировал «Газете.Ru» адвокат Киркорова Александр Добровинский.

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