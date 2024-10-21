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Осужденный экс-министр труда Забайкалья стал хирургом на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-министр труда Забайкалья Андрей Федотов и помощник губернатора Сергей Базаров
Фото: © телеграм-канал Сергея Базарова

Экс-министр труда и соцзащиты населения Забайкальского края Андрей Федотов, осужденный в 2023 году на пять лет по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, служит на СВО хирургом, сообщил помощник губернатора региона Сергей Базаров.

«Он ушел на СВО врачом-хирургом. Как давно, не знаю. Служит в медицинском взводе на передке», — сказал Базаров RTVI.

Помощник главы Забайкалья публиковал видео с Базаровым в телеграм-канале 19 октября (сейчас оно по какой-то причине удалено). На нем оба мужчины в военной форме. Базаров сообщил, что летом они вместе с военкорами газеты «Вечорка» отправили российским бойцам партию препарата «Нефопам» для купирования острого болевого синдрома, в том числе после операций.

Федотова Базаров на записи называет «наш коллега», а тот добавляет, что «все получено, все востребовано, все уже раздали на передовую».

Экс-министр в 2023 году был приговорен к пяти годам колонии. По версии прокуратуры, Федотов в 2018 году отдал компании «РЭТС» контракт на капремонт одного из жилых корпусов Хадабулакского психоневрологического дома-интерната компании за 12,5 миллиона рублей. Подрядчик получил деньги, но не выполнил условия контракта, из-за чего здание осталось непригодным для использования.

Федотов в 1987-1991 годах работал в областной клинической больнице, затем пять лет трудился хирургом. В 1996-1999 годах занимал пост заместителя главврача по медицинскому обслуживанию населения, после чего много лет руководил районной больницей. В 2016 году возглавил министерство социальной защиты, пост покинул в марте 2019 года.

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Политика #Местная власть #Забайкалье #Армия
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