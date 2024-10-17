Россияне увидят самую большую Суперлуну

Россияне в ночь на 18 октября увидят самое большое в году Суперлуние — астрономическое явление, когда полная Луна приближается на минимальное расстояние к Земле. В результате естественный спутник нашей планеты выглядит больше, чем обычно.

Согласно данным Московского планетария, Луна приблизится к Земле на расстояние 357 172 километров. При этом среднее расстояние между Землей и Луной составляет 384 400 километров. Благодаря этому лунный диск будет на 7,9% больше и на 15,7% ярче, чем в обычное полнолуние.

Когда всходит Суперлуна

Суперлуние наблюдается, когда совпадают два астрономических явления. Первое — это полнолуние, а второе — перигей, момент максимального сближения Луны и Земли. Одновременно такие события происходят нечасто — в этом году всего четыре Суперлуния.

Луна постоянно приближается и удаляется от Земли из-за сложной орбиты, на которую влияет множество гравитационных возмущений. Она имеет форму эллипса, поэтому каждый месяц спутник оказывается ближе всего к Земле (перигей) и дальше всего от Земли (апогей).

Орбита Луны Фото : Rfassbind

Октябрьское Суперлуние будет предпоследним — следующее наступит 15 ноября 2024 года, однако через месяц Луна приблизится к Земле только на дистанцию 361 867 километров, а значит, ее вид в небе будет менее эффектным.

Как правильно наблюдать

Если небо чистое, Суперлуну видно большую часть ночи невооруженным глазом. Лучше всего наблюдать за ней в момент заката, когда спутник находится близко к горизонту. В это время Луна кажется больше и может приобретать оранжевый оттенок из-за атмосферной рефракции.

Суперлуна в моменты наблюдения будет находиться в созвездии Рыб. Наслаждаться космическим зрелищем можно будет в ближайшие две ночи — за сутки видимый размер и яркость спутника снизятся лишь на пару процентов.

Для более детального изучения поверхности Луны также можно использовать бинокль или небольшой телескоп. Однако в этом случае астрономы рекомендуют использовать светофильтры, иначе спутник будет казаться очень ярким.