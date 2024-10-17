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Фильм «Кореша» с Кологривым вышел в кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Кореша»

Комедия «Кореша» со звездным актерским составом вышла в прокат в четверг, 17 октября.

Фильм «Кореша» — это приквел сериала «Макс и Гусь» и спин-офф сериала «Зема». В главной роли Никита Кологривый, также в проекте снялись Владимир Карпук, Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост.

По сюжету, главный герой Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича.

Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу, который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком. Он тоже здесь отрабатывает свои грехи.

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