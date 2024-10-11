НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск

Источник:
Sibnet.ru
684 2
Татьяна Лазарева
Фото: © @lazarevatut

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов) объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.

«Лазарева объявлена в международный розыск», — приводит ТАСС судебные документы.

Уголовное дело против Лазаревой за оправдание терроризма (статья 205.2 УК РФ) возбудили в июле. Тогда было проведено дополнительное лингвистическое исследование ее высказываний об ударах украинских беспилотников по объектам на территории РФ.

В них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности». Лазарева заочно арестована и объявлена в федеральный розыск. Телеведущей грозит до семи лет лишения свободы.

Лазарева живет в Испании с 2016 года, в июне 2022 года она была включена в перечень иноагентов. Неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента.

Лазарева — уроженка Новосибирска, ее путь к известности начался в команде КВН НГУ «В джазе только девушки», дважды ставшей чемпионом Высшей лиги КВН. Вела юмористическое шоу «О.С.П.-студия», играла в комедийном сериале «33 квадратных метра». Сейчас ведет шоу на YouTube.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща
Российская триатлонистка погибла на Ironman
Гимнастка Запашная упала в кемеровском цирке и сломала руки. ВИДЕО
Дамбу прорвало в Алтайском крае. ФОТО
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новосибирск #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
Эксперты объяснили резкое подорожание сливочного масла
«Искандер» уничтожил судно с оружием около Одессы. ВИДЕО
Власти Забайкалья высказались о ковырявшем в носу губернаторе
Обсуждение (2)
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
90
Лукашенко размялся с топором перед встречей с Путиным
26
Харрис просила Зеленского найти себе преемника
21
Путина поздравили с днем рождения в Киеве
21
Рэперы из Нигера поздравили Путина песней
20
Путин проведет день рождения в работе