Телеведущую Татьяну Лазареву объявили в международный розыск

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом, включена в список террористов и экстремистов) объявлена в международный розыск в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.

«Лазарева объявлена в международный розыск», — приводит ТАСС судебные документы.

Уголовное дело против Лазаревой за оправдание терроризма (статья 205.2 УК РФ) возбудили в июле. Тогда было проведено дополнительное лингвистическое исследование ее высказываний об ударах украинских беспилотников по объектам на территории РФ.

В них «содержатся сведения, направленные на оправдание террористической деятельности». Лазарева заочно арестована и объявлена в федеральный розыск. Телеведущей грозит до семи лет лишения свободы.

Лазарева живет в Испании с 2016 года, в июне 2022 года она была включена в перечень иноагентов. Неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента.

Лазарева — уроженка Новосибирска, ее путь к известности начался в команде КВН НГУ «В джазе только девушки», дважды ставшей чемпионом Высшей лиги КВН. Вела юмористическое шоу «О.С.П.-студия», играла в комедийном сериале «33 квадратных метра». Сейчас ведет шоу на YouTube.